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11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Hollanda'da koronavirüs vakalarında düşüş

11 Kasım 2020, Çarşamba 10:00
Hollanda'da geçen ay uygulanan "kısmi karantinadan" sonra yeni tip koronavirüs vaka sayısı bir haftada yüzde 32 azaldı.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık verilere göre, 3 ila 10 Kasım arasında ülkede 43 bin 624 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son bir günde 4 bin 695 kişide Kovid-19 saptanan ülkede, 27 Ekim-3 Kasım tarihlerinde 64 bin 87 olan vaka sayılarında bir haftada yüzde 32 düşüş oldu.

RIVM tarafından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayılarının azalmasının eylül-ekimde hükümet tarafından alından tedbirlerin etkisinden kaynaklandığı değerlendirmesinin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan kişi sayısında geçen hafta 1966, bu hafta ise 1520 arttığı ifade edildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 419 bin 412'ye yükseldi, ölenlerin sayısı ise 8 bin 141'e ulaştı.

AA

Etiketler: Hollanda, koronavirüs
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