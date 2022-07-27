"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hollanda’da yol kapatma eylemi devam ediyor

27 Temmuz 2022, Çarşamba 16:00
Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto eden çiftçiler sabah saatlerinden itibaren ülkenin farklı yerlerinde otoyolları kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Bayındırlık ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilerin A1, A12, A28, A30, A35 ve A50 otoyollarını kapatması nedeniyle bu güzergahlarda trafiğin ciddi şekilde aksadığı bildirildi.

 

Ülkenin farklı şehirlerden pek çok çiftçi, Apeldoorn, Hengelo, Zwolle gibi şehirlerde büyük aksaklıklara neden oldu, saman balyalarını ateşe verdi.

Polis sürücüleri yoğun trafiğe karşı uyarırken, "Protesto gösterileri dolayısıyla yolculuğunuzun daha uzun süreceğini göz önünde bulundurun, gerekli değilse yola çıkmayın. Acil durum şeridi sadece acil servis görevlileri için açıktır." şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığından yapılan açıklamada gösterilerin hukukun izin verdiği sınırların dışına çıktığı belirtilerek, bu tür eylemlerin sürecin ilerlemesine katkı sağlamayacağı kaydedildi.

Yerel medyada, protestoları düzenleyen Çiftçileri Savunma Gücü grubunun genel sekreteri Sieta van Keimpema'nın "İnsanları sinirlendirirseniz karşılaşacağınız şey budur." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Hükümet Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) eski milletvekili Johan Remkes'in çiftçiler ve hükmet arasında yapılacak azot görüşmelerinde arabulucu olarak atandığını duyurmuştu. Protestocu çiftçiler ise bu isme karşı çıkıyor.

Zincir marketlerin gıda tedariki durmuştu

Hükümetin iklim ve azot salınımına ilişkin politikalarını protesto eden çiftçiler, temmuzun ilk haftalarından bu yana yol, liman bloke etme ve zincir marketlerin gıda dağıtım merkezlerinin önünü traktörlerle kapatma eylemleri gerçekleştiriyor.

Alberth Heijn, Jumbo, ALDI, Lidl, Vomar dahil birçok firmanın Veghel, Breda, Beilen, Woerden, Nieuwegein, Drachten, Heerenveen, Zwolle, Geldermalsen ve Nijkerk şehirlerindeki yaklaşık 20 gıda dağıtım merkezinin girişini kapatan çiftçiler, marketlerdeki günlük ürünlerin tedarikine engel olarak rafların boşalmasına sebep olmuştu.

Hollanda'da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde emisyon salınımını yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

Çiftçiler, hayvan sayısının azaltılmasını isteyen hükümetin tarım ve çiftçilik faaliyetlerini yapılamaz hale getirdiğini düşünüyor.

Binlerce çiftliğin kapanması öngörülüyor

Hollanda’da hükümetin, büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle ineklerin sayısını azaltma kararını protesto eden çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

Maliye Bakanlığına dayandırılan veriler göre, ülkede 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması, 17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden yarıya kadar azaltması gerekiyor.

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunanistan'daki yangın 7. gününde

    Bolu Valiliği: 41 vatandaşımızın tedavisi sürüyor

    Hollanda’da yol kapatma eylemi devam ediyor

    3 günde 38 bin araca 'radar'la ceza yazıldı

    Son 300 yılda kayıtlara geçen en büyük pembe elmas keşfedildi

    Aşırı sıcağa bu şekilde çözüm buldular
    📷

    Cami cemaatinin minik misafirleri ve emanetleri...

    Piyade Sözleşmeli Er Taşyürek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

    Türkiye: Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz

    BM: Tahıl gemilerinin denetimi Türk yetkililer tarafından yapılacak

    Filipinler'de 7 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü

    Başakşehir, Avrupa'daki 38. maçında Maccabi Netanya karşısında

    YKS tercih işlemleri başladı - 5 Ağustos'a kadar sürecek

    MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde Sözleşmeli Erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal şehit oldu

    İkinci el devri

    BİK ambargosu sayfa azalttırdı

    Meyve-sebze, mevsiminde bile lüks

    Herkesin altında arabası var

    Yumurtaya % 100 zam

    KYK borcunu ödeyenler için formül arayışı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Lozan’ın içyüzü ve helalleşme
    Cevher İLHAN

    Çırpındıkça batıyor…
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Cibali Baba ve Bel’am’ın duası (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Duada önemli sırlar
    Genel

    Herkesin altında arabası var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Dr. Âdem Toprak

    Samimiyet, hakkaniyet ve insaf! Said Nursi “Amerika’nın kendisine verildiğini” mi iddia etti?
    Ahmet BATTAL

    Anka kuşu gelse park etse
    Mehmet Asıf Işık

    Medine’de sıcak bir karşılama
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.