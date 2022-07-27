Hollanda’da yol kapatma eylemi devam ediyor

Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto eden çiftçiler sabah saatlerinden itibaren ülkenin farklı yerlerinde otoyolları kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Bayındırlık ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilerin A1, A12, A28, A30, A35 ve A50 otoyollarını kapatması nedeniyle bu güzergahlarda trafiğin ciddi şekilde aksadığı bildirildi.

Ülkenin farklı şehirlerden pek çok çiftçi, Apeldoorn, Hengelo, Zwolle gibi şehirlerde büyük aksaklıklara neden oldu, saman balyalarını ateşe verdi.

Polis sürücüleri yoğun trafiğe karşı uyarırken, "Protesto gösterileri dolayısıyla yolculuğunuzun daha uzun süreceğini göz önünde bulundurun, gerekli değilse yola çıkmayın. Acil durum şeridi sadece acil servis görevlileri için açıktır." şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığından yapılan açıklamada gösterilerin hukukun izin verdiği sınırların dışına çıktığı belirtilerek, bu tür eylemlerin sürecin ilerlemesine katkı sağlamayacağı kaydedildi.

Yerel medyada, protestoları düzenleyen Çiftçileri Savunma Gücü grubunun genel sekreteri Sieta van Keimpema'nın "İnsanları sinirlendirirseniz karşılaşacağınız şey budur." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Hükümet Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) eski milletvekili Johan Remkes'in çiftçiler ve hükmet arasında yapılacak azot görüşmelerinde arabulucu olarak atandığını duyurmuştu. Protestocu çiftçiler ise bu isme karşı çıkıyor.

Zincir marketlerin gıda tedariki durmuştu

Hükümetin iklim ve azot salınımına ilişkin politikalarını protesto eden çiftçiler, temmuzun ilk haftalarından bu yana yol, liman bloke etme ve zincir marketlerin gıda dağıtım merkezlerinin önünü traktörlerle kapatma eylemleri gerçekleştiriyor.

Alberth Heijn, Jumbo, ALDI, Lidl, Vomar dahil birçok firmanın Veghel, Breda, Beilen, Woerden, Nieuwegein, Drachten, Heerenveen, Zwolle, Geldermalsen ve Nijkerk şehirlerindeki yaklaşık 20 gıda dağıtım merkezinin girişini kapatan çiftçiler, marketlerdeki günlük ürünlerin tedarikine engel olarak rafların boşalmasına sebep olmuştu.

Hollanda'da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde emisyon salınımını yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

Çiftçiler, hayvan sayısının azaltılmasını isteyen hükümetin tarım ve çiftçilik faaliyetlerini yapılamaz hale getirdiğini düşünüyor.

Binlerce çiftliğin kapanması öngörülüyor

Hollanda’da hükümetin, büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle ineklerin sayısını azaltma kararını protesto eden çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

Maliye Bakanlığına dayandırılan veriler göre, ülkede 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması, 17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden yarıya kadar azaltması gerekiyor.