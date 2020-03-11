Hollanda'daki koronavirüs toplantısı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Hollanda'da yapılması planlanan koronavirüslerin yayılmasının önlenmesine yönelik bilimsel toplantı, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Nido2020 isimli (Uluslararası Nidovirüs Sempozyumu) 2021 yılına ertelendi. Her üç yılda bir gerçekleşen toplantının, 10-14 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın kuzeyindeki Egmond aan Zee köyünde yapılması planlanıyordu.

Konferansın planlama komitesinden Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi'nden mikrobiyolog Marjolein Kikkert, "Belirsizlikler nedeniyle insanların kayıt yaptırmakta tereddüt ettiklerini gördük. Salgının geçen hafta Avrupa'da yayılmaya devam etmesiyle birlikte bu durum bizim de koronavirologlar olarak sorumluluk alıp virüsü kendimizin de daha fazla yaymamak için iyi bir örnek olmamız gerektiğini hissettirdi." ifadelerini kullandı.

"Nidovirüs", koronavirüsleri içeren virüs sırası olarak biliniyor.

Hollanda'da daha önce 14 kez düzenlenen sempozyuma dünya genelinden 150 ile 200 civarında bilim insanı katılıyor.