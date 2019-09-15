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15 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Hong Kong'da göstericiler yasağa rağmen sokaklarda

15 Eylül 2019, Pazar 19:00
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde binlerce göstericinin katıldığı hükümet karşıtı protestolar, polisin getirdiği yasağa rağmen devam ediyor.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların 15'inci haftasına girdiği Hong Kong'da, hükümet karşıtı gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesinin organize ettiği bir gösteri düzenlendi. 

Bölgedeki Causeway Bay semtinden Central semtine yürüyüşe geçen protestocular, güzergah üzerindeki Wan Chai ve Admiralty semtlerine geldiklerinde hükümet binalarının yakınlarına molotofkokteyli attı.

Bölgedeki bazı yolları kapatarak alışveriş merkezlerine zarar veren protestoların ardından Admiralty ve Wan Chai metro hizmetleri askıya alındı.

Polisin dağılmaları yönünde yaptığı uyarıya rağmen yürüyüşe devam eden göstericilere güvenlik güçleri, zırhlı araç ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler de polise molotofkokteyli ve kaldırım taşlarıyla karşılık verdi.

Hong Kong'da bugünkü protestolar, bölgedeki ileri gelen muhalif gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi tarafından haftalar öncesinde ilan edilmişti.

Hong Kong Polis Gücü de daha önceki protesto gösterilerinin polise, kamu binalarına zarar veren şiddet olaylarına dönüştüğünü gerekçe göstererek, 15 Eylül protestosunu yasaklamıştı.

Hazirandan bu yana iade tasarısına karşı protestoların devam ettiği bölgede, dün de hükümet yanlısı ve karşıtı gruplar arasında arbede yaşanmıştı.

Bölgede protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş, ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının öldüğünü açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." açıklamasını yapmıştı.

Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen protestolarda 1183 kişi gözaltına alınmış, geçen hafta sonu gözaltına alınan 157 kişi ile bu sayı 1340'a ulaşmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

AA

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