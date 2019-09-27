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27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Hong Kong'da öğrenciler gözaltına alındı

27 Eylül 2019, Cuma 17:19
Hong Kong polisi, hazirandan bu yana protesto gösterilerinde bin 600 öğrencinin gözaltına alındığını belirterek, gençlere bu hafta düzenlenecek mitinglerde olaylardan uzak durma çağrısında bulundu.

Hong Kong polisi, hazirandan bu yana protesto gösterilerinde bin 600 öğrencinin gözaltına alındığını belirterek, gençlere bu hafta düzenlenecek mitinglerde olaylardan uzak durma çağrısında bulundu.

Hong Kong Polisi Halkla İlişkiler Şefi Tse Chun-chung, düzenlediği basın toplantısında, haziran ayından bu yana devam eden gösterilerde bin 600 öğrencinin gözaltına alındığını kaydetti.

Tse, sadece bu ay 207 lise ve üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını belirterek gençlerin suça karışma eğilimlerinin endişe verici olduğuna işaret etti.

Tse, protestoculardan, önceki mitinglerde olduğu gibi benzin istasyonlarının kundaklanması, sokak yangınları ve kamu araçlarına zarar verilmesi gibi şiddet olaylarından uzak durmalarını istedi.

Gençlerin yasaları çiğnemesi ve genç yaşta sabıka kayıtlarının olmasının endişe verici olduğunu belirten Tse, "Tüm gençlere hareketlerini yeniden düşünmeleri çağrısında bulunuyor, eğitimin ve ebeveynlerin gençlere yardımcı olacağını umuyoruz." diye konuştu.

Polis, protestocuların 2014 yılında 79 gün boyunca genel oy hakkı talep etmek için kentteki önemli yerlerde gösteri yaptıkları Şemsiye Devrimi'nin beşinci yıldönümü etkinlikleri için Sivil İnsan Hakları Cephesi tarafından cumartesi günü Hong Kong şehir merkezinde yapılacak bir mitinge izin verdi.

Protestocular, ayrıca, 1 Ekim Salı günü Çin Komünist Partisi’nin Pekin'de düzenleyeceği 70’inci yıl kutlamaları öncesinde büyük bir yürüyüş yapmaya hazırlanıyor.

AA

Etiketler: Hong Kong, öğrenci, gözaltı
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