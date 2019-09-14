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14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hong Kong'da sular durulmuyor

14 Eylül 2019, Cumartesi 18:52
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet yanlısı ve karşıtı protestocular arasında arbede yaşandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların 15. haftasına girdiği Hong Kong'da, hükümet yanlısı ve karşıtı gruplar arasında kavga çıktı. 

Bölgenin Kowloon Bay semtinde bulunan Amoy Plaza yakınlarında, hükümet yanlısı gruplar gösteri düzenledi. Çin bayrağı taşıyarak, milli marşını söyleyen hükümet yanlısı göstericiler, bölgede hükümet karşıtı gösterilerin sembolü hale gelen Lennon Duvarları'ndaki çıkartmaları söktü.

Hükümet karşıtı göstericiler de aynı bölgede toplanarak, karşıt sloganlar attı. Kısa süre sonra olaylar, sözlü ve yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Olaylarda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Protestocu grupların kavgası üzerine en az 20 minibüs polis, olay yerine intikal ederek göstericilere müdahale etti.

Diğer yandan kentin başka bir bölgesi Tin Shui Wai'da, bir grup göstericinin izinsiz yürüyüş düzenlediği gerekçesiyle güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti.

Gözaltı sayısı 1300'ü aştı

Lennon Duvarları, haziran ayından bu yana tasarı iadesine karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği bölgede çok sayıda metro, otobüs durakları, üst geçitlerde bulunuyor. Göstericiler, duvarlara hükümet karşıtı sloganlar içeren çıkartmalar yapıştırarak tasarıya tepki gösteriyor.

Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen ve son haftalarda yoğunlaşan protestolarda, 1183 kişi gözaltına alınmış, geçen hafta sonu gözaltına alınan 157 kişi ile bu sayı 1300'ü aşmıştı. 

AA

Etiketler: Hong Kong, Çin, protesto
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