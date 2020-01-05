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İdlib'de 10 sivil daha öldü

05 Ocak 2020, Pazar 23:04
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşim alanlarına düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında 10 sivil öldü, 20'den fazla sivil yaralandı.

Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Maarratünnuman, Serakib ve Eriha ilçeleri, Marşimarin, Masaran ve Deyr Sünbül köyleri ile Halep'ın batı kırsalında Berne köyüne sabah saatlerinden itibaren yoğun hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, Eriha ilçesinde 7, Serakib ilçesinde 1, Halep'in Berne köyünde 2, toplam 10 sivil öldü, 20'den fazla sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken ve ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor. 

Saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları devam ediyor.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın gerçekleştirdiği 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesi kararlaştırılan 4 bölgeden İdlib dışında kalanları Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

İdlib gerginliği azaltma bölgesini hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca geçen yılın başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu.

AA

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