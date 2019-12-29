İdlib’de 235 bin sivil yollarda

Birleşmiş Milletler’in verdiği rakamlara göre Suriye’nin İdlib vilayetinde çatışmalar dolayısıyla 12-25 Aralık tarihleri arasında yaşadıkları yeri terk eden sivillerin sayısı 235 bini geçti.

BM, Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin bombardımanı ve çatışmalar dolayısıyla oluşan kitlesel göç sonucunda Maaret el Numan şehri etrafındaki bölgenin “hemen hemen boşaldığını” duyurdu. DW’deki habere göre BM, kaçan sivillerin Serakib, Ariha, İdlib gibi kentlere ya da Suriye’nin Türkiye sınırındaki sığınmacı kamplarına gitmeye çalıştığını aktardı. Binlerce kişinin Halep’in kuzeyindeki Afrin ve El Bab kasabalarına kaçtığı, onlarca ailenin de Halep’in hükümetin kontolünde bulunan bölgelerine sığındığı ifade edildi. Fransız haber ajansı AFP tıka basa dolu araçlardan uzun konvoyların oluştuğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) verilerine göre Nisan ayı sonu ile Ağustos ayı sonu arasında yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı, 400 bin. AA

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