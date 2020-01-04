'İdlib'e operasyonlar devam edecek'

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Beşar El-Caferi, Suriye ordusunun İdlib’deki operasyonlarını durdurmayacağını belirterek, Türkiye’nin Soçi ve Astana’daki amacından uzaklaştığını söyledi.

Suriye'nin BM Temsilcisi Beşar El-Caferi, Güvenlik Konseyi’nin basına kapalı toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Şam'ın İdlib’deki operasyonlarını durdurma niyetinde olmadığını belirten El-Caferi, “Güvenlik Konseyi’nin bazı üyeleri, terörün bitirilmesinde başarısız oldu. AB ülkeleri yabancı teröristlerin durumuna sorumsuzca yaklaşıyorlar. Türkiye’nin İdlib’deki teröristleri Libya’ya çekmesini de görmezden geliyorlar. Türkiye terörist gruplara destek vererek Soçi ve Astana’da üstlendiği rolünden uzaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

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