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28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

‘İdlib ile dayanışma’ çağrısı

28 Mayıs 2020, Perşembe
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından hazırlanan ve 15 farklı dilde mesajlara yer verilen video çalışmasında acımasızca katliÂmların yapıldığı İdlib ile dayanışma çağrısı yapıldı.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) tarafından hazırlanan ve 15 farklı dilde mesajlara yer verilen video çalışmasında, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin hedefindeki İdlib ile dayanışma çağrısı yapıldı. İDSB sosyal medya hesaplarından, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib iline dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için 15 farklı dilde mesajların yer aldığı bir görüntü paylaşıldı. Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Farsça, Rusça, Azerbaycan Türkçesi, Çince, Endonezce, Hintçe, İbranice, Malayca, Svahili, Urduca ve Uygurca dillerine hazırlanan çalışma #idlibinyanındayız etiketiyle yayınlandı.

İdlib’i kan gölüne çevirdiler

Videonun başında konuşan genç İDSB’li Abdulfettah İsmail Şenbaş Türkçe mesajında, “Rusya, Esad ve İran İdlib halkını acımasızca katlediyor. Bizler Genç İDSB olarak işgalcilerin ve işbirlikçilerinin zulmünü haykırıyor ve mazlumların sesini yükseltiyoruz.” dedi. Suriye’de onuncu yılına girecek olan savaşın acı bilânçosunun gün geçtikçe daha da kötüleştiğine dikkati çeken İmaduddin Rabani de Malayca olarak, “Rusya, İran ve Esad ülkeyi adeta bir kan gölüne çevirdi.” şeklinde konuştu. Abdullah Dumangöz de Çince konuşmasında, rejim ve Rusya’nın, Eylül 2018’de imzalanan Soçi mutabakatına rağmen 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib’e saldırılarında yüzlerce sivilin can verdiğini hatırlattı. Hacetullah Sözgen de Farsça mesajında İdlib halkına sahip çıkılması gerektiği vurgu yaparak, “Eğer gereken tepkiler verilmezse maalesef İdlib de diğer bölgeler gibi yıkıma uğrayacak ve ağır bir bilânçoyla karşı karşıya kalacağız.” ifadelerini kullandı. Furkan Alperen Sonkaya İngilizce olarak, “Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşanan katliâmların İdlib’de de yaşanmaması için bütün Müslümanlar topyekûn dayanışma sergilemeli ve zalimlere karşı sesini yükseltmelidir.” çağrısı yaptı.

AA

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