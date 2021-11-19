"İki devletli çözümü ilerletin"

Ortadoğu Dörtlüsünden İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm çabalarını ilerletme çağrısı geldi.

Birleşmiş Milletler, (BM) Avrupa Birliği, ABD ve Rusya’dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail ve Filistin sorununa iki devletli çözüm bulma yönündeki çabaların ilerletilmesi çağrısında bulundu. Ortadoğu Dörtlüsü bünyesindeki ülkelerin temsilcileri Norveç’in başşehri Oslo’da bir araya geldikten sonra yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail’in Filistin’deki ekonomik krize yardım etmeye yönelik adımlarını memnuniyetle karşıladı. Derin endişe Batı Şeria, Kudüs ve Gazze’deki şiddet olayları, İsrail’in yeni yerleşim birimi planları, Fi- listin’deki ekonomik kriz ve Gazze’den İsrail’e yönelik şiddet tehditlerinden derin endişe duyulduğu belirtilen ortak açıklamada, tüm taraflara bu sorunlara yönelik adım atma, reform yapma ve gerginliği arttıracak tek taraflı adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı. Gazze’deki kırılgan durum karşısında insanî çabaların sürdürülmesi, erişim ve hareket kısıtlamalarının hafifletilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail ve Filistin sorununa iki devletli çözüm bulma yönündeki çabaların ilerletilmesi çağrısında bulunuldu.

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