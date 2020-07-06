İlhak karşıtı protestolar devam ediyor

Filistin topraklarında Batı Şeria’nın El-Halil şehrinde işgalci İsrail’in yasa dışı ilhak planlarına karşı protesto eylemleri sürüyor.

Parstoday’daki habere göre Siyonist rejim askerleri eylemcileri bastırmak için göz yaşartıcı gaz ve şiddet kullanmasına rağmen Filistinliler gösterileri sürdürüyor. Siyonist rejimin göstericilere düzenlediği saldırılar sonucu bazı Filistinlilerin yaralandığı bildiriliyor. Öte yandan, Filistin İslâmî Direniş Hareketi Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Batı Şeria’nın bazı bölgelerini işgal altındaki topraklara ilhak planının uygulanmasının Filistin Özerk Teşkilâtı’nın çöküşüne sebep olacağını ve Batı Şeria’nın 7 ayrı bölgeye ayıracağını duyurdu. “Hamas ilhak planına karşı mücadele için her türlü çabayı göstermeye hazırdır” ifadesini kullanan Ebu Mezruk, “Hamas ulusal uzlaşmaya inanıyor ve bu süreci güçlendirmeyi mevcut tek yol olarak görüyor” dedi. İşgal rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1 Temmuz’dan itibaren Batı Şeria’daki bazı bölgelerin işgal topraklarına ilhakını hayata geçirmeye başlayacaktı. Ancak uluslar arası baskı ve Filistinliler’in tepki ve itirazlarını üzerine bu kararını ertelemek zorunda kaldı.