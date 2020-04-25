İlk defa Ramazan’a ‘süssüz’ girdi

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs’ün, Kovid-19 sebebiyle Ramazan süslemeleri yapılamadı.

Bütün dünyayı etkisi altında alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle işgal altındaki Doğu Kudüs en sessiz Ramazanlarından birine giriyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs’te, Kovid-19 sebebiyle ramazan öncesi yaşanan telâş, geçmiş yıllara göre oldukça düşük seviyede kaldı.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde, Kovid-19 sebebiyle Ramazan süslemeleri de yapılamadı. Geçmiş Ramazanlarda Mescid-i Aksa’ya çıkan tüm yollar ve kapıları süsleyen geleneksel süsleme ve ışıklandırmalar, bu yıl sadece Eski Şehir’in Şam Kapısı’yla sınırlı kaldı.

ESKİ ŞEHİR SESSİZ

Harem-i Şerif'in çevresindeki Eski Şehir bölgesi Kovid-19 sebebiyle süslenemezken, bölgedeki dükkan ve mağazaların da sadece bir kısmı açıldı.

Eski Şehir bölgesine çıkan Doğu Kudüs'ün en işlek iki caddesi Selahaddin ve Zehra'da da süsleme yapılamadı. Buradaki dükkân ve mağazaların sadece bir kısmı açılırken, Eski Şehir ve çevresinde Ramazan ayı dolayısıyla küçük çaplı bir hareketlilik yaşandı. İşgalin getirdiği ağır vergiler altında ezilen ve geçmiş yıllarda Ramazanda en bereketli günlerini geçiren Eski Şehir esnafı da salgın sebebiyle bu yıl zor günler geçiriyor.

Mescid-i Aksa’da teravih kılınmıyor

Kovid-19 sebebiyle Mart ayında kapatılan Harem-i Şerif’te, Ramazan boyunca teravih de kılınmayacak. Kudüs İslâmî Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Kovid-19’la mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.