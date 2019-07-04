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4 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İlk Hac kafilesi Kutsal Topraklara ulaştı

04 Temmuz 2019, Perşembe 16:40
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Hacı adaylarını taşıyan ilk uçak Suudi Arabistan'ın Medine kentine ulaştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hac ibadetini yerine getirmek isteyen Suudi Arabistan'a ulaşan ilk hac kafilesi olan Hindistan'dan gelen hacı adayları, Medine'deki Emir Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı'nından ülkeye giriş yaptı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rahmet mevsimi olan bu dönemde hac için misafirlerimizi tam kapasiteyle ve tüm gücümüzle karşılamaya hazırız." denildi.

Açıklamada ayrıca hacı adaylarının karşılanması için Medine Emir Muhammed Bin Abdulaziz ve Cidde Kral Abdülaziz havalimanlarında geliş yönünde toplam 14 pistin açık tutulacağı ifade edildi.

Medine'deki Emir Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı her yıl hac mevsiminde günde yaklaşık 45 bin hacı adayını karşılarken, bu sayı Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'nda günde 48 bine ulaşıyor.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl hac ibadetini yerine getirmek için bu ülkeye 2 milyon 371 bin 675 kişinin geldiğini duyurmuştu.

AA

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