İngiliz medyasına Gazze eleştirisi

İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ilişkin taraflı yayınlarıyla birçok kez gündeme gelen İngiliz ana akım medyası, eleştirilerin odağı oldu.

Çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 41 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları birinci yılına yaklaşırken, Medya İzleme Merkezi (CfMM) analisti Faisal Hanif, aralarında BBC ve Sky News’ün de bulunduğu ülkedeki ana akım medya kuruluşlarının bu süreçteki yayın politikasını değerlendirdi. Hanif, İngiliz medyasında yer alan Gazze haberleri için, “Son 10 ayda yanıltıcı ve gerçeklere dayanmayan bilgilerin yayınlandığı örnekler oldu” dedi.​​​​​​​ İsrail askerlerinin, Kfar Aza beldesinde “kafaları kesilmiş bebekler” bulduğuna ilişkin yalan haberlere İngiliz medyasındaki bazı yorumcuların değinmeye devam ettiğini söyleyen Hanif, İsrail’in saldırılarının söz konusu olduğu haberlerde “bilgi atlandığını” kaydetti. Medya kuruluşlarının yanı sıra, Gazze söz konusu olduğunda benzer bir duruş sergilemeyen politikacıları da eleştiren Hanif, “Çoğu okur, tanınmış yayın ve medya kuruluşlarının uyguladığı çifte standardın farkında” değerlendirmesinde bulundu.

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