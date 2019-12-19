İngiliz ordusunun savunma bütçesinde açık: Uçuşlar durdurulabilir

İngiliz ordusunun savunma bütçesindeki açık nedeniyle bazı uçuşları ve destek gemisi sevklerini durdurabileceği öne sürüldü.

Financial Times gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Nick Carter’ın çağrısıyla geçen hafta acil bir toplantı yapan kuvvet komutanları, silahlı kuvvetlerin gelecek yılki bütçesindeki 1 milyar sterlinlik (yaklaşık 7 milyar 800 milyon TL) açığı tartıştı. Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, ordunun bütçesindeki açığın “dünyanın en pahalı muharip uçağı F35’ler” ile ilgili alım taahhütleri ve yeni nükleer denizaltı filosu nedeniyle oluştuğu kaydedildi. Bütçe açığı nedeniyle İngiliz ordusunun bazı uçuşları ve destek gemisi sevklerini durdurabileceği ve bazı eğitim çalışmalarını iptal edebileceği ileri sürüldü.

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