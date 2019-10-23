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23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İngilizler parlamentoya ve hükümete güvenmiyor

23 Ekim 2019, Çarşamba 17:00
Sky News kanalının yaptığı anket, İngilizlerin çoğunun parlamento ve hükümete güvenmediğini gösterdi.

Ülkede 9-14 Ekim tarihlerinde bin 563 kişiyle yapılan ankete göre, üç yıldır süren İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) tartışmaları ve tasarruf önlemleri dolaysıyla ücretlerdeki kısıtlı artış İngiliz halkını olumsuz etkiledi.

Ankette, İngiliz halkının yüzde 69'u parlamentoya, yüzde 59'u da AB'ye güvenmediğini belirtti.

"Hükümete güveniyor musunuz?" sorununa halkın yüzde 62'si "hayır" cevabını verirken, bu oran Brexit karşıtları arasında yüzde 80'i buldu.

Ankete katılanların yüzde 46'sı Başbakan Boris Johnson'dan memnuniyetlerini bildirirken, yüzde 49'u da aksi yönde görüş beyan etti. Ayrıca, Johnson'ın üç aylık görev süresi içinde elde ettiği memnuniyet oranı kendinden önceki beş başbakanın altında kaldı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'e karşı duyulan memnuniyetsizlik ise yüzde 55 olarak gösterildi.

Anket, halkın ekonomi konusunda da karamsar olduğunu ortaya koydu. Neredeyse her beş kişiden üçü, ülke ekonomisinin son 12 ay içinde daha da kötüleştiğini söyledi.

Sky News'in anketle ilgili haberinde, Brexit, siyasetçiler, devlet görevlileri, gazeteciler ve hakimleri hedef alan, "hain" ve "sabotajcı" gibi basın ya da sosyal medyada yer alan söylemlerin etkisiyle İngiliz siyaseti ve toplumunun giderek daha kırılgan hale geldiği yorumunda bulunuldu.

AA

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