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26 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler

26 Ekim 2019, Cumartesi 00:38
İngiltere'de, bir tırın arkasında 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili iki kişi daha gözaltına alınırken, kurbanların kimliklerini tespit çalışması sürüyor.

İngiltere'deki dehşet veren hadiseye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

İngiliz polisi, önceki gün, ülkenin güneydoğusundaki Essex'te Waterglade sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde ölü bulunan 8'i kadın 39 kişinin Çin vatandaşı olduğunun düşünüldüğünü ancak bu tespitin otopsi ve kimlik tespit çalışması sonucunda değişebileceğini kaydetti. 

Polis, konuyla ilgili 38 yaşındaki bir erkek ile aynı yaştaki bir kadının da gözaltına alındığını bildirdi.

Düzensiz göçmen olduğu düşünülen 39 kişinin soğutuculu konteynere nerede, ne zaman ve nasıl girdiğiyle ilgili bilgi paylaşılmazken, soruşturmanın Kuzey İrlanda, Belçika, Bulgaristan ve Çin'i de içine alan küresel boyut kazandığı ifade edildi.

Kurbanların, içinde ısının eksi 25 dereceye kadar düştüğü soğutuculu konteynerde donarak öldüğü düşünülüyor.

Belçika ve Bulgaristan bağlantısı

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na salı günü yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, buradan Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alınarak sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, tırın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu kaydetmişti.

Kuzey İrlanda'da iki adrese baskın

İngiliz polisi, önceki sabahın erken saatlerinde aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde, tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Olayın ardından İngiliz polisi, Kuzey İrlanda'da üç adrese baskın düzenlemiş, önceki gün tırın Kuzey İrlandalı erkek sürücüsü Mo Robinson'ı (25) gözaltına almıştı.

Robinson'ın tırıyla Kuzey İrlanda'dan İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'e gittiği ve oradan da feribotla Galler'in Holyhead Limanı'na geçtiği tahmin ediliyor.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.

AA

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