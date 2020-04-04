İngiltere'de 4 bin mahkum tahliye edilecek

Koronavirüs salgınının hapishanelerde yayılmasını engellemek isteyen Birleşik Krallık, binlerce tutukluyu geçici olarak tahliye edeceğini açıkladı.

İngiliz Adalet Bakanlığı Sözcüsü, yeni düzenleme kapsamında yaklaşık 4 bin tutuklunun serbest bırakılabileceğini belirtti. İlk aşamada risk değerlendirmesinde geçecek kişilerin düzenlemeden yararlanabilmesi için kalan ceza sürelerinin iki aydan kısa olması gerekiyor. Şiddet veya cinsel suçlar nedeniyle ceza alanlar, uygulamadan faydalanamayacak. Polisin veya sağlık çalışanlarının yüzüne bilerek öksürmek gibi koronavirüs bağlantılı suçlar işleyenler de kapsam dışı bırakılacak. Tahliyeler aynı anda değil aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Serbest bırakılan tutukluların evde kaldıklarından emin olmak için elektronik kelepçe gibi önlemler alınacak. Kısıtlamaları çiğneyenler tekrar cezaevine gönderilebilecek. İngiltere'de bugüne kadar toplam 88 tutuklu ve 15 cezaevi çalışanında Covid-19 tespit edildi. Ülke genelinde vaka sayısı 38 bini geçerken, can kaybı da 3 bin 600'ü buldu. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 70

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.