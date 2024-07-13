İngiltere’de en düşük katılımlı seçim

İngiltere’de 4 Temmuz’da gerçekleştirilen seçimler, oy kullanma hakkının 1928’de 21 yaş üstü tüm vatandaşlara genişletilmesinden sonra yetişkinlerin oy kullanma oranının en düşük olduğu seçim oldu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Starmer: Gazze'de acil ve kesin bir ateşkese ihtiyaç var

İngiltere’de iktidar değişti - Yeni Başbakan Starmer'den ''değişim'' vurgusu Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü’nün (Institute for Public Policy Research - IPPR) raporuna göre, 4 Temmuz’daki seçimlere katılımın oranının yüzde 52 ile 2001’den bu yana görülen en düşük seviyede katılımlı seçim oldu. Rapora göre, kayıtlı seçmenlerin yalnızca beşte üçü oy kullanmak için sandığa giderken, bu oran yetişkin nüfusun tamamına oranlandığında daha da düşük kalıyor. Ayrıca raporda, oy kullanmayanların bir parti kurmaları durumunda açık ara farkla kazanacakları vurgulandı.

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