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İngiltere’de iktidar değişti - Yeni Başbakan Starmer'den ''değişim'' vurgusu

06 Temmuz 2024, Cumartesi 17:10
İngiltere’de İşçi Partisi, 4 Temmuz genel seçimlerinde çoğunluğu elde ederek 14 yıl sonra iktidara geldi. İnsan hakları avukatı olan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, 4 Temmuz genel seçimlerin ardından İngiltere’nin yeni başbakanı oldu. İngiltere'de Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma yetkisi alan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan olarak yaptığı ilk açıklamada, "Biraz zaman alacak ama şüpheniz olmasın, değişim için çalışmaya hemen başlayacağız." dedi.

Muhafazakar Partili Başbakan Rishi Sunak, partisinin tarihinde yaşadığı en büyük seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenerek yenilgiyi kabul etti, seçimi kazanan İşçi Partisi’nin genel başkanını tebrik etti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Sunak’ın kendisi parlamentodaki yerini korurken, bağımsız aday Jeremy Corbyn de yeniden milletvekili seçildi. Şubatta Rochdale’de yapılan ara seçimi kazanan eski İşçi Partisi vekili George Galloway ise milletvekili seçilemedi. Rochdale’de seçimi İşçi Partili aday kazandı. Reform UK partisinin faşist lideri Nigel Farage da milletvekili seçilirken, Muhafazakar Partili eski başbakan Liz Truss da parlamentodaki koltuğunu kaybedenlerden oldu.

Başbakan Starmer, Kral Charles tarafından bu göreve getirildikten sonra ilk açıklamasını Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda yaptı.

 

Saatler önce görevinden istifa eden eski Başbakan Rishi Sunak'a teşekkürlerini ileten Starmer, "İlk Asya kökenli İngiltere Başbakanı olarak sarf ettiği efor göz ardı edilmemeli." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin kesin bir kararla oyunu "yenilenme ve kamu yararına siyasete dönüş" yönünde kullandığını söyleyen Starmer, "İnsanların yaptığı fedakarlığa karşılık aldığı kamu hizmeti arasındaki fark büyüdü. Bu da halkta bıkkınlığa, umudun ve geleceğe olan inancın tükenmesine neden oldu." diye konuştu.

Starmer, halkta oluşan güven kaybının icraatlarla tamir edileceğini dile getirerek, kendisine oy verenlere güvenleri için teşekkür etti.

İşçi Partisine oy vermeyen seçmene ise "Size hizmet edeceğiz" mesajı veren Starmer, "Değiştiğimizi, hükümeti nasıl yürüteceğimizi ve partiyi kamu hizmetine döndürdüğümüzü göstereceğiz. Önce ülke, sonra parti." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki yenilenmeyi ve istikrarı siyasetçilerin sağlayacağını anlatan Starmer, "Uzun zamandır hayatlarında güvensizlik yaşayan milyonlara yüz çevrildi. Hemşireler, inşaatçılar, makinistler ve bakıcılar doğru olanı yapıp çok çalıştı ancak kameralar kapandığında görmezden gelindiler." dedi.

Starmer, değişimin hemen yaşanmayacağına işaret ederek, "Biraz zaman alacak ama şüpheniz olmasın, değişim için çalışmaya hemen başlayacağız. Zenginliğin herkesle paylaşılacağı şekilde Britanya'yı derhal yeniden inşaya başlayacağımızdan şüpheniz olmasın." şeklinde konuştu.

Sağlık sektörünün yeniden ayağa kalkacağı, sınırların daha güvenli hale geleceği ve faturaların düşeceği sözünü veren Starmer, "Dünya standartlarındaki okullarımızı, üniversitelerimizi, çalışan sınıfın umutla beklediği ve yaşamlarını etrafında kurduğu hesaplı evleri yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Britanya'nın çocuklarınız için daha iyi olacağına inanıyor musunuz diye sorsam bir çoğunuz 'Hayır' dersiniz." diye konuşan Starmer, bu inancı oluşturmak için çalışacaklarını kaydetti.

Starmer, "İşimiz çok acil ve bugünden başlıyor." dedi.

Ülkede dün yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 412 milletvekili sokarken, Muhafazakar Partinin 2019'da 365 olan sandalye sayısı 121'e düştü.

 

AA

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