İngiltere’de günde 10 bin kişiye virüs bulaşıyor

İngiltere Sağlık Bakanı ülkede günde 10 bin kişiye virüs bulaştığını tahmin ettiklerini belirtirken, Aile Hekimleri Birliği, test yetersizliği yüzünden doktor ve hemşirelerin işe gidemediklerini, kendilerini evde karantinaya almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Parstoday’daki habere göre İngiltere’de hükümet koronavirüs salgınına karşı bugün yeni kullanıma sunulan temas takip uygulamasının İngiltere ve Galler’de yaşayan herkes tarafından akıllı telefonlarına indirilip kullanılmasını istedi. Öte yandan Çarşamba günü İngiltere’de 6 bini aşkın yeni vakanın tespit edildiğini belirten Sağlık Bakanı Hancock, günlük virüs bulaşma sayısının 10 bin civarında olduğunu belirtti. Bakan bu rakamın, salgının zirve yaptığı ilkbahar dönemindeki günlük 100 bin bulaşı tahmininden daha düşük olduğuna dikkat çekerek “o zaman günde 100 bin kişinin hastalığa yakalandığını tahmin ediyoruz, ama test sonucu sadece 6 binini tesbit edebiliyorduk” dedi.

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