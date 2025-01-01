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1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İngiltere’de İslamofobi ve antisemitizm arttı

01 Ocak 2025, Çarşamba 04:31
İngiltere’de Müslüman karşıtı (İslamofobi) nefret suçu ve antisemitizmde büyük artış yaşandı.

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İngiltere’de polis, Eylül 2023’ten bu yana artan sayıda inanca yönelik nefret suçu ihbarı alırken Müslüman karşıtı suçlar ile antisemitizmdeki artışa en büyük etkiyi İsrail’in Gazze saldırıları ve Southport’taki saldırı yaptı.

Ulusal haber ajansı PA Media, bilgi alma özgürlüğü kapsamında İngiltere’deki 40 polis teşkilatının 33’üne Eylül 2023’ten bu yana ihbarı yapılan inanca yönelik nefret suçlarını sordu. Habere göre ülkedeki Müslüman karşıtı (İslamofobi) nefret suçu ve antisemitizmde büyük artış yaşanırken İsrail’in Gazze saldırıları ile İngiltere’de temmuz sonunda başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarının bu artışa önemli etkisi oldu.

İhbarlar da arttı

Aşırı sağcı şiddet olaylarının başlamasına neden olan Southport’taki bıçaklı saldırının ardından, özellikle bu kent ile Liverpool’un asayişini sağlayan Merseyside polisine yapılan İslamofobik nefret suçu ihbarlarında artış yaşandı. Merseyside polisi, Eylül 2022-Ekim 2023 arasında toplam 95 İslamofobik saldırı ihbarı alırken bu sayı Eylül 2023-Ekim 2024 arasında 195’e yükseldi.

AA

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