Müslümanlara karşı karalama kampanyası var

Fransa İslâm Konseyi (CFCM), Almanya’daki Noel pazarı saldırısında şüphelinin İslâmi saiklerle hareket ettiği yönünde “asılsız” iddialarda bulunulmasına ve sosyal medya üzerinden dezenformasyon yapılmasına tepki gösterdi.

CFCM’den yapılan yazılı açıklamada, 21 Aralık’ta Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına yapılan ve 5 kişinin öldüğü saldırının hemen ardından failin İslâmî motiflerle hareket ettiği yönünde yanlış bilgi yayan sosyal medya kullanıcıları eleştirildi. Bu asılsız yorumların temelinde ideolojik ön yargılara dayalı tutumun yattığını bildiren CFCM, hakikat ortaya çıkmadan konuya ilişkin dezenformasyon yapanların ideolojik ön yargılarını beslemek için saldırıyı “araçsallaştırdığını” vurguladı. Özellikle sosyal medya ortamında yalan haberlerin toplumda tansiyonu yükselttiğini ve bölünmeye sebep olduğu aktarılan açıklamada, bilginin tahlili hususunda tüm internet kullanıcıları sorumlu olmaya çağırıldı. CFCM’nin açıklamasında Noel pazarına yönelik “rezil” saldırı şiddetle kınanmış ve Alman halkı ile dayanışma mesajı verilmişti. AA

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