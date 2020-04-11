"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 80 bine yaklaştı

11 Nisan 2020, Cumartesi 16:58
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 8 bin 958’den 9 bin 875’e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 234 artarak 78 bin 991'ye yükseldi.

Son 24 saatte 12 bin 993 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı tekrarla birlikte 334 bin 974’e yükseldi.

Ülkede, hafta başında süresi olacak olan kısmi karantinanın uzatılması beklenirken, halkın sokağa çıkılmaması yönündeki uyarıları dikkate almadığı gözlendi. 

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson pazar günü hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda 3 gün geçiren Başbakana oksijen tedavisi uygulanmıştı. Başbakanlık, dünkü açıklamasında, Johnson’ın yürümeye başladığını ve iyileşme gösterdiğini duyurmuştu.

AA

Etiketler: İngiltere, vaka, koronavirüs
Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs bilânçosu ağırlaşıyor

    ‘Kardeş Eli’nden Ramazan yardımları

    İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 80 bine yaklaştı

    Babacan: Şeffaflık olmayınca böyle oldu

    İngiltere Sağlık Bakanından tepki çeken açıklama

    Salgın bitmek üzereyken bir ebola vakası daha görüldü

    Prof. Dr. Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü

    İngiliz bilim insanı aşı için Eylül ayını işaret etti

    İran'da vaka sayısı 70 bini geçti

    Fransa'da virüs tedavisinde kullanılan klorokin hastaların yüzde 91,7'sini iyileştirdi

    İtalya'da OHAL 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

    Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

    G20 ülkeleri petrol fiyatlarının istikrarlı seyretmesi konusunda uzlaştı

    ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere yaptırım uygulayacak

    Online market uygulamaları hizmet vermeye devam ediyor

    İspanya'da can kaybı düşmeye devam ediyor

    ABD, 800 bin eski askerini göreve çağırdı

    'Kadınlara ödenen sosyal yardım miktarı artırıldı'

    Karantina süresi dolan 17 bin 504 kişi yurtlardan ayrıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Koronayla terbiye edilmek
    Ali HAKKOYMAZ

    Elini, dilini, kalbini yıka (Oyun bitti!)
    Genel

    Sosyal medyaya kuşatma
    Ahmet BATTAL

    Nefret twiti ve azil
    Cevher İLHAN

    Önce “garantina müteahhitleri”nden…
    Genel

    Nerede kaldı yargı reformu?
    Faruk ÇAKIR

    Bedeli kim ödesin?
    Risale-i Nur'dan

    Hastalığın suretine değil, manasına bak
    Ali FERŞADOĞLU

    Ölüm korkusunu nasıl yok ettim?
    Genel

    Adalete güvensizlik daha da derinleşecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.