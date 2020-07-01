"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İngiltere'den İsrail'e 'ilhak' tepkisi

01 Temmuz 2020, Çarşamba 13:17
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yayımlanan makalesinde, "ilhakın" uluslararası hukuka aykırı olacağı uyarısında bulundu. 

"İsrail'in arkadaşı olarak, ilhak etmemeye çağırıyorum" başlıklı makalesinde Johnson, Filistin topraklarının "ilhak" edilmesi planından üzüntü duyduğunu belirtti.

Johnson, İsrail'in "ilhakla" sınırlarındaki güvenliğin sağlanması yönündeki hedefinin başarıya ulaşamayacağından endişe duyduğunu ve planın İsrail'in uzun vadeli çıkarlarına ters düştüğünü ifade etti.

"İlhakın" İsrail'in Arap ülkeleri ve İslam dünyasıyla ilişkilerinde kaydettiği ilerlemeyi tehlikeye atacağı uyarısında da bulunan Johson, "Umarım ilhak planı uygulanmaz. Uygulanması halinde, İngiltere, her iki tarafın (Filistin-İsrail) üzerinde mutabık kaldıkları dışında, 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tarafların enerjilerini Filistin-İsrail sorununun çözümü için müzakere masasına dönme konusunda harcaması gerektiğin kaydeden Johson, "Kalıcı barışın sağlanmasının önündeki engelleri küçümsemiyorum. Çok fazla çaba sarf edildi. Izak Rabin dahil olmak üzere birçok kişi en yüksek bedelleri ödedi, fakat Yahudi halkının ana vatanı İsrail için gerçek ve kalıcı güvenliğin sağlanmasının tek yolunun, hem İsrailliler hem de Filistinliler için adalet ve güvenliği sağlayan bir çözümden geçtiğine inanıyorum. Bunun imkansız olduğuna inanmayı reddediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Balfour Deklerasyonuyla İngiltere'nin İsrail'in kurulmasına katkı sunmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Johson, "Fakat bu hem İsrailliler hem de Filistinliler için adalet ve kalıcı barış bağlayan bir çözüm bulunana kadar bitmemiş bir iş olarak kalacak. Bunu başarmanın tek yolu her iki tarafın da müzakere masasına dönmesidir. Hedefimiz bu olmalı. İlhak sadece bizi bu hedeften uzaklaştırır." cümlelerine yer verdi.

AA

Etiketler: İngiltere, ilhak, tepki
Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İran Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyor'

    Uluslararası Af Örgütünden Çin'e çağrı: Eğitim kampları kapatılsın

    İstanbul Valiliği'nden bayram tedbirleri

    Ateş Kara ''yeni virüs'' ile ilgili açıklama yaptı

    Merkel Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını devraldı

    CHP, Meclis Başkan adayını açıkladı

    Türkiye'nin en büyük şirketi TÜPRAŞ

    Volvo 2 milyondan fazla aracını geri çağırdı

    AB, Hong Kong'da yürürlüğe giren yasaya tepki gösterdi

    Volkswagen, tüm yatırımları erteledi

    İngiltere'den İsrail'e 'ilhak' tepkisi

    Fransa, NATO tatbikatına katılmama kararı aldı

    Erdoğan: Sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz

    Covid-19 tedavisinde kullanılacak olan Remdesivir'in fiyatı açıklandı

    Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 600 bini aştı

    'Kurbanlık sayısında sıkıntı yok'

    Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

    Avustralya'da virüs vakalarındaki artış devam ediyor

    Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 654 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Alarm zilleri çalarken
    Genel

    Hukukçu vekiller rahatsız, Bakan kenarda
    Mikail YAPRAK

    “Komutan! Ben seni günde beş defa Allah’ın evine çağırıyorum”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Emekliye TÜFE oyunu
    Genel

    Üniversiteye siyaset darbesi
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa-2
    Genel

    Binlerce IŞİD’li geri döndü
    Cevher İLHAN

    Adalette de “siyasî kutuplaşma”
    Hüseyin Şahinoğlu

    Deizm: Çıkmaz sokak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.