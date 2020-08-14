İngiltere; Fransa, Hollanda ve Malta'yı karantina listesine ekledi

İngiltere ikinci salgın dalgasına karşı önlemlerini hızlandırdı. Hükümet, 14 günlük karantina listesine Fransa Hollanda ve Malta’yı ekledi.

Cumartesi günü saat 4'ten sonra ülkeye gelenler karantinaya alınacak. Fransa'da halen yarım milyon İngiliz turist olduğu belirtiliyor. Fransa, İspanya’dan sonra İngilizlerin turizmde seçtiği ikinci ülke. Başbakan Boris Johnson karardan önce hükümetin bu konuda "kesinlikle acımasız" olacağını açıklamıştı. Hükümetin ani kararı halen Fransa’da bulunan İngiliz turistler arasında tepki yarattı. Ülkede karantina listesi yenilenirken İngilizler gelecek yıl turizmden umutlu. İngiliz Seyahat şirketi TUI, 2021 rezervasyonlarında yüzde 145'lik artış olduğunu açıkladı. Şirket Aralık ayında Barbados'a yapılan tatil rezervasyonlarında geçen yıla oranla yüzde 30, Maldivlere talebin yüzde 20 oranında arttığını açıkladı.

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