İngiltere, Uygur Özerk Bölgesinin BM'ye açılmasını istiyor

İngiltere, Çin'in endişelere neden olan Uygur Türklerine yönelik tutumu nedeniyle BM'ye Sincan Uygur Özerk Bölgesine sınırsız erişim izni verilmesini istedi.

İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, BM İnsan Hakları Konseyinde Çin hakkında konuştu. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin ikna edici delillere dikkati çeken Ahmed, "Kültür ve din ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Zorla çalıştırma ve zorunlu doğum kontrolüne ilişkin güvenilir raporlar gördük. İnanılmayacak şekilde 1,8 milyon kişi yargılanmadan gözaltına tutuluyor." dedi. Hong Kong'da ise Pekin'in Ulusal Güvenlik Yasasını dayatmasının, yasal olarak bağlayıcılığı bulunan Çin-İngiliz Ortak Bildirgesini ihlal ettiğini belirten Ahmed, "Çin'i Ortak Bildirgedeki hak ve özgürlükleri korumaya, Hong Kong yargısının bağımsızlığına saygı göstermeye, Sincan'a sınırsız erişime izin vermeye ve keyfi olarak gözaltına alınan herkesi serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı. AA

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