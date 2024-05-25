İnsani krize derhal son verilsin

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), işgal altındaki Gazze’de gözaltına alınıp tedavi için İsrail’e gönderilen Filistinli tutsakların hastanelerde işkence ve kötü muamele niteliğindeki uygulamalara maruz kaldığı iddialarıyla yaptığı açıklamada, Uluslararası toplumu ve uluslararası insan hakları rejimini Gazze’de yaşanmakta olan insani krize derhal son verilmesi, insanlık onuruna ve insan hakları değerlerine sahip çıkılması için acil ve etkin bir şekilde harekete geçmeye çağrısında bulundu.

Mehmet Kara - Ankara İsrail hükümetinin uluslararası insancıl hukukun ilkelerini çiğnediği ve insanlığa karşı suç işlediği belirtilen açıklamada, “Uluslararası toplumu ve uluslararası insan hakları rejimini Gazze’de yaşanmakta olan insani krize derhal son verilmesi, insanlık onuruna ve insan hakları değerlerine sahip çıkılması için acil ve etkin bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz. İsrail’in sürdürmekte olduğu, Gazze’de en az 15 bini çocuk, 35 bini aşkın insanın ölümüne, bir milyondan fazla insanın, diğer ağır hak ihlalleriyle birlikte yerinden edilmesine, güvenli bir barınağa, yeterli su ve gıdaya, sağlığa erişiminin tümüyle imkansız hale gelmesine, kısacası ağır bir ‘insani kriz’e yol açan kabul edilemez askeri müdahalesi ve işgali derhal son bulmalıdır.” denildi.

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