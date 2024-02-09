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9 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

İnsanî trajedi son bulmalı

09 Şubat 2024, Cuma 18:11
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Gazze’de verdiği karşılığın aşırı olduğunu söyledi.

Biden, “Gazze’de çok sayıda masum insan açlık yaşıyor ve ölüyor. Bu son bulmak zorunda” dedi. ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da önceki akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti.  Özel yetkili savcının hakkında açıkladığı raporla ilgili değerlendirmeler yapan Biden, Gazze’deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi. Joe Biden, bölge ülkeleriyle Gazze’ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda defalarca görüştüğünü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu da bu konuda ikna etmeye çalıştığını savundu. İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşması yapılabilmesi için de çok uğraştığını kaydeden Biden, “Esir ateşkesi konusunda bir anlaşma için de çok çabalıyorum, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara sürdürülebilir bir ara verilebilmesi için çalışıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Korkunç trajedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze halkının yarısının Refah’a itildiğini belirterek, Gazze halkının oraya gitmek istediği için gitmediğini, mecbur bırakıldıklarını kaydederek, “Han Yunus ve Gazze’nin diğer taraflarında gördüğümüz korkunç trajedi, Refah’ta da olmadan insani ateşkes sağlanmalıdır.” ifadesini kullandı. Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarını tümüyle desteklediklerini ve tüm üyelerin kararlara uymak zorunda olduğunu vurguladı. BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze’deki Filistinlilerin İsrail saldırıları sonucu sıkıştığı Refah bölgesindeki nüfus yoğunluğuna ve sorunlara değindi. Guterres, “İsrail ordusunun, Gazze’deki nüfusun sıkıştığı Refah’a odaklandığı yönündeki raporlardan dolayı özellikle endişe duyuyorum. Gidecek hiçbir yerleri yok ve umutları yok.” diye konuştu. Refah’ta insanların geçici barınaklarda, sağlıksız şartlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Guterres, “Derhal insani ateşkese ihtiyaç var. Tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı. 

AA

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