İnsanlara hürriyeti teneffüs ettirin

ResmÎ bir ziyaret için Mısır’a giden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kahire’de insan haklarına vurgu yaptı.

Maas, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmesinde hükümetin göstericilere yönelik sert tutumuna istinaden, “İnsanlara belli hukukî standartları uygulayarak hürriyetin havasını teneffüs ettirmek Mısır’ın çıkarına olacaktır” dedi. Bütün aksi uygulamaların sorunların çözümüne katkı sunmayacağını vurgulayan Maas, “Bunun dışındakiler, kısa süre önce Mısır’da yaşadıklarımız gibi, huzursuzluğa sebep olur” ifadesini kullandı. Eylül ayında başta başşehir Kahire olmak üzere bazı kentlerde, yoğun engelleme girişimlerine rağmen hükümet aleyhine kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler Sisi’nin istifasını talep etmişlerdi. DW Türkçe’nin haberine göre, İnsan hakları örgütü Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu (ECRF) Eylül ayındaki gösterilere katılan 4 bin 300’den fazla kişinin gözaltına alındığını, bin kadar göstericinin de savcılık soruşturmasına tabi tutulduğunu açıkladı. Mısır hükümeti ise gözaltına alınanların sayıları hakkında şimdiye kadar bir açıklama yapmadı. AA

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