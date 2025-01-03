İnsanlık dersi verdi

ABD’de yaşayan Yahudî yazar Avı Steınberg, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımı sebebiyle, İsrail vatandaşlığından çıktığını duyurdu.

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ABD’de yaşayan Yahudî yazar Avi Steinberg, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımı sebebiyle, bu ülkenin vatandaşlığından çıktığını duyurdu.

ABD’de yaşayan Yahudî yazar Avi Steinberg, ABD merkezli Truthout haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, İsrail’in “etnisite temelinde oluşturulmuş üstünlükçü yasalara” dayandığını vurguladı. İsrail’in Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut saldırılarını bu sürecin bir devamı olarak gördüğünü belirten Steinberg, “İsrail, Filistin’in yerli halkını ortadan kaldırmak için yürüttüğü soykırım kampanyasında benim ve diğer pek çok kişinin varlığını, doğumunu ve kimliğini silâh olarak kullandı... Bizim işimiz bu beton levhaları kaldırmak, sahte belgeleri yırtmak ve bu baskı ve adaletsizlik yapılarının meşru ya da Allah korusun kaçınılmaz görünmesini sağlayan anlatıları bozmak olmalı” ifadesini kullandı.

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Steınberg, vatandaşlıktan çıkma kararının İsrail’in 1948’deki Bağımsızlık Bildirgesi’ni, 1950 tarihli Geri Dönüş Yasası’nı ve 1952 tarihli Vatandaşlık Yasası ile doğrudan ilgili olduğunu kaydetti. İsrail Bağımsızlık Bildirgesi’nin eşitlik iddiasının sadece uluslararası meşruiyet için bir araç olduğunu vurgulayan Steinberg, bunu takip eden diğer yasaların İsrail’in “sömürgeci hedeflere” ulaşmak için kullanılan araçlar olduğunu savundu. Steinberg yazısında, İsrailli dostlarına vatandaşlıktan çıkma konusunda kendisine katılmaları ya da en azından zorunlu askerliği reddetmeleri çağrısında da bulundu. Ailesinin “Kudüs’te yalnızca birkaç yıl önce etnik temizlik yürütülmüş bir mahalleye” taşınma kararını da yazısında eleştiren Steinberg, “Ürdün’e sürülen ve daha sonra geri dönmeleri silah zoruyla engellenen Filistinli bir aile tarafından inşa edilen ve kısa bir süre öncesine kadar onların yaşadığı bir evi, (ailem) ellerinde tuttukları vatandaşlık belgeleriyle işgal etti” ifadesini kullandı.

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