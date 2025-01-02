"Kuru bir yerde kalalım yemek bile istemiyoruz"

Filistinli Umm Abdullah Nadim Lubbad, "Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Bir şey istemiyoruz, sadece oturabileceğimiz kuru bir yer istiyoruz." dedi.

Gazze'de son 2 günde 1540 çadır su altında kaldı

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İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen ve Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kaldığı çadırı yağmur sonrası su basan Umm Abdullah Nadim Lubbad, açlıktan ölmeye bile razı olduklarını, tek istediklerinin oturabilecekleri kuru bir yer olduğunu söyleyerek, içinde bulundukları çaresizliği dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de, her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi.

Yerinden olan Filistinliler, İsrail saldırılarının bıraktığı ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail katliamları ve yardımların yetersizliği nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzeliler, son günlerde ağır kış şartlarıyla karşı karşıya.

Havaların giderek soğuması ve yağışlar nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin içinde bulundukları çile daha da ağırlaştı.

Yağmur ve soğuk havalarda, çadırlarda hayatın giderek güçleştiği Gazze'de, son bir haftada 6'sı bebek, 7 kişi donarak öldü.

Son günlerde yağmurların artmasıyla Gazze'nin birçok bölgesinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı çadırları sel suları bastı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta, 8 çocuk annesi Lubbad'ın kaldığı çadır da su altında kaldı.

Eşi ve çocuklarıyla, toplamda 10 kişi bir çadırda kalmaya çalışan Lubbad ve ailesi 13 ay önce İsrail saldırıları nedeniyle kuzeydeki Gazze kentinden zorla göç etmiş. Bu süreçte İsrail'in sözde "tahliye emirleri" nedeniyle birçok kez yer değiştirmek zorunda kalan Lubbad ve ailesi son olarak Deyr Belah'a sığınmış.

"Artık kimse dayanamıyor"

İçinde kaldıkları derme çatma çadırı su basan ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan anne Lubbad, "Allah şahit hiç uyumadık. Vallahi şikayet etmek zorunda kalıyorum. Artık kimse dayanamıyor. Herkes sabırla günün doğmasını bekliyor." dedi.

Çadırlarının kaldığı alanı basan sel suları içinde yağmur altında içinde bulundukları durumu anlatmaya çalışan Filistinli anne, "5 kızım ve 3 oğlum var ve hepsi de küçük çocuklar. Onlar için korkuyorum. Gücüm tükendi, artık takatim kalmadı, dayanamıyorum." diyerek göz yaşlarına boğuldu.

"Yiyecek bir şeyimiz kalmadı"

Lubbad, kardeşlerinden uzak kaldığını ve birbirlerine yardım edemediklerini dile getirerek, "Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Bir şey istemiyoruz, sadece oturabileceğimiz kuru bir yer istiyoruz, oturabileceğimiz kuru bir yer.. Yemek bile istemiyoruz. Açlıktan ölsek bile biliyorum doğru değil ama sadece yaşayabileceğimiz kuru bir yer istiyoruz. Kuru bir yerde barınmak istiyoruz. Kuru bir yerde kalalım yemek bile istemiyoruz. Kuru yataklar istiyoruz." şeklinde feryat etti.

İsrail saldırıları ve açlığın yanı sıra yağışlı hava nedeniyle zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan binlerce Filistinliden biri olan Lubbad, "Allah'ım artık ayakta duramıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. (Çocuklarıma) Ne götüreyim, ne söyleyeyim? Çoluk, çocuk boşuna sürüklendik (yerimizden olduk), her şey boşa gitti. Savaş (İsrail'in saldırıları) her şeyimizi aldı götürdü, bizi mahvetti. Bizi kuru bir yere götürün. Kuru yataklarımız olsun orada yaşayalım." diyerek yardım istedi.