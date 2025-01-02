BM: Çocukların çığlıklarını duyun

BM Genel Sekreteri’nin Çocuklar ve Silâhlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vırgınıa Gamba, “Çatışma bölgelerinde çocukların çığlıkları yankılanıyor, ancak dünya çoğu zaman sessiz kalıyor” dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, 2024 yılında silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik ihlalleri hatırlatan bir yazılı açıklama yaptı.

2024 yılının 18 yaşın altındaki çocukların silah altına alınmasını yasaklayan Ek Protokolü de içeren Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 35. yıl dönümü olarak tarihe geçtiğini hatırlatan Gamba, “Ancak, çocukların temel haklarını ilerletme açısından bir kutlama yılı olması gereken bu yıl, aksine, insanlığın anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmedeki yetersizliğinin bedelini yine çocukların ödediğini ortaya koyan bir yıl oldu” dedi.

Güvenli alan yok

Gamba, “Çatışma bölgelerinde çocukların çığlıkları yankılanıyor, ancak dünya çoğu zaman sessiz kalıyor. Acıları, kolektif vicdanımızda bir leke. Daha iyisini yapmalıyız, çünkü her geçen an, bir başka çocuğun sadece bir istatistik haline gelmesi anlamına geliyor” uyarısında bulundu. Özel Temsilci Gamba, çocuklara insanî yardım erişiminin sağlanması, uluslararası insancıl hukuk, insan hakları hukuku ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Çocukların yaş tanımı manipüle edilerek Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ruhu ve metninin ihlal edilmeye devam edildiğini kaydeden Gamba, milyonlarca çocuğun savaşlardan korunabilecekleri güvenli alanların eksikliği nedeniyle eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

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Daha fazla çocuk donarak ölebilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 23 Aralık’tan bu yana Gazze’de soğuk ve yetersiz barınak nedeniyle ölen bebek sayısının 7’ye yükseldiğini belirterek, artan soğuklar ve yetersiz kaynaklar nedeniyle daha fazla bebek ve çocuğun ölebileceği uyarısında bulundu. UNICEF İletişim Yöneticisi Ricardo Pires, tehlikenin yeni doğanlar, bebekler ve rahatsızlığı bulunan çocuklar için çok daha büyük olduğu uyarısını yaptı. New York - aa

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BM, Gazze’ye ulaşamıyor

Birleşmiş Milletler İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, İsrail ordusunun kara saldırılarını yeniden başlattığı Gazze Şeridi’nin kuzeyine ulaşmak için son 2 ay içinde 140 kez başvurduklarını ancak İsrail yönetiminin bu başvuruların tamamını reddettiğini belirtti. Whittall, Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya gibi Gazze’nin kuzeyinden zorla göç ettirilen Filistinlilerin geldiği Gazze kenti çevresindeki koşulların da oldukça zorlu olduğunu vurguladı. Ankara - aa