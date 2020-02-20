Irak, İran’a uçuşları askıya aldı

Irak Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran’a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Hava Yolları İran’a ve İran’dan yapılacak tüm uçak seferlerini durdurdu. Irak Ulaştırma Bakanlığının kararının Bağdat, Basra ve Necef Havalimanlarını kapsadığı bildirildi. Irak, İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapatmış, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kriz masası oluşturmuştu. AA

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