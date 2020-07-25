Irak ordusu sınır kapılarının yönetimini devraldı

Irak ordusu, yolsuzluk ve usulsüzlükleri engellemek için ülkedeki tüm deniz ve kara sınır kapılarının yönetimini devraldığını açıkladı.

Orduya ait Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm sınır kapılarını yönetmek, burada yasaları uygulamak, yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele etmek ve kamu malının boşa harcanmasını engellemek için güvenlik güçleri tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkedeki tüm sınır kapılarında konuşlandığı ve herhangi bir y olsuzluk veya usulsüzlüğe karşı tüm yasal yetkilere sahip olduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 15 Temmuz'da Basra'da İran ve Kuveyt'e açılan sınır kapılarının kontrolünü orduya teslim etmişti.