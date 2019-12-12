Irak'ta bombalı saldırı: 10 ölü

Irak'ın Salahaddin vilayetinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 7 Haşdi Şabi mensubu ile ilkokul öğrencisi 3 çocuk öldü.

Irak'ta, güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin'e bağlı Samarra kentinde bulunan Haşdi Şabi'nin kontrol noktasına, bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 Haşdi Şabi mensubu öldü. Öte yandan Salahaddin vilayetinin kuzeyindeki Kınus Köyü yakınlarında yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu ilkokul öğrencisi oldukları öğrenilen 3 çocuk vefat etti. Saldırıların sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmazken, bölgede daha önce de benzer saldırılar düzenlemesi nedeniyle saldırganların DEAŞ'lı terörist unsurlar olabileceği belirtiliyor. Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'tan temizlendiğinin ilan edilmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgüt özellikle Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Musul vilayetlerinin kırsal bölgelerinde zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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