Irak'ta Saddam döneminden kalma toplu mezar bulundu

Irak'ın güneyinde Saddam Hüseyin döneminde öldürülen Kürtlere ait toplu mezar bulundu.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde öldürülen Kürtlere ait toplu mezar ülkenin güneyinde bulundu. Irak'ta güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Musenna (Semava) vilayetinde, Saddam döneminde öldürülen Kürtlere ait toplu mezar ortaya çıktı. Toplu mezardan en az 170 kişiye ait kalıntı çıkarıldı. Musenna vilayetinin batısındaki kırsal alanda bulunan mezardan çıkarılan kalıntıların, ülkenin Süleymaniye ile Diyala vilayetleri arasındaki bölgede yaşayan Kürt vatandaşlara ait olduğu ifade edildi. Toplu mezarın bulunduğu haberinden sonra birçok Kürt, yakınlarının kalıntılarını bulmak için bölgeye akın etti. AA

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