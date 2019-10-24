Iraklılar hükümeti protesto ediyor

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüzlerce kişi, hükümeti protesto etmek amacıyla gösterilerin merkezi konumundaki Tahrir Meydanı’nda toplanmaya başladı.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle yarın başlaması beklenen büyük gösteriden saatler önce Iraklılar, kalabalıklar halinde Tahrir Meydanı’na gidiyor. Irak bayrakları taşıyan kalabalık, hükümet karşıtı slogan atıyor. Sosyal medya üzerinden de vatandaşların gösteri alanına gelmesi yönünde çağrılar yapılıyor. Sadr’ın askeri gücü devriye geziyor Öte yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri de yarın düzenlenmesi beklenen geniş çaplı gösterilere katılacak. Sadr, tabanının gösteriye katılmasını isterken, milis gücü Seraya es-Selam’a da protestoculara karşı şiddet kullanılması halinde sokağa inme ve güvenliği sağlama çağrısı yaptı. Bunun üzerine Bağdat’ın Sadr bölgesinde Seraya es-Selam birlikleri devriye gezmeye başladı. Bağdat’taki Sadr Bölgesi, Mukteda Sadr yanlılarının en yoğun bulunduğu yer olarak biliniyor. AA

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