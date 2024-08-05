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5 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir

05 Ağustos 2024, Pazartesi 13:29
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediği bildirildi.

ABD merkezli internet sitesi Axios'a konuşan, telefon görüşmesiyle ilgili bilgi sahibi 3 kişiye göre Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını belirtti.

 

G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarına İran'ın nasıl bir misilleme yapacağının belirsiz olduğunu bildiren Blinken, saldırıların tam zamanlamasını bilmediklerini ancak "önlerindeki 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini" ifade etti.

Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın saldırılarını mümkün olduğunca sınırlamak ve ardından İsrail'in tepkisini dizginleyerek gerilimi tırmandıran döngüyü kırmak amacıyla çaba sarf ettiğini kaydetti.

G7 dışişleri bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya çağıran Blinken, bölgedeki ABD güçlerinin sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu ifade etti.

Görüşmeye katılan bir kaynak, Blinken'ın Gazze'deki esirler ve ateşkes anlaşması konusunda İsrail'le yapılan son görüşmeler hakkında bakanlara bilgi verirken "hayal kırıklığına uğramış gibi" göründüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına yönelik "acil ihtiyacı ele almak üzere" telefonda görüştü.

Bakanlar, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasını temin edecek ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

Gazze'de tesis edilecek ateşkesin, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattı dahil bölgede barış ve istikrarın önünü nasıl açacağını görüşen bakanlar, "İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını" yineledi ve çatışmanın tırmanmaması için tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

AA

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