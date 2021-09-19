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19 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

İran'da 45 milyon kişi erişim engeline rağmen Telegram kullanıyor

19 Eylül 2021, Pazar 10:47
İran'da erişim engeline rağmen 45 milyon kişinin Telegram adlı mesajlaşma uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

İran İstatistik Merkezi tarafından yayımlanan raporda, ülkede halkın sosyal medya kullanımına ilişkin bilgilere yer verildi.

Raporda, bazı yabancı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına getirilen erişim engellerine rağmen şu anda 15 yaş ve üstü İranlıların yüzde 65'inin en az bir sosyal ağın üyesi olduğu belirtilirken bu rakamlar da 55 milyon İranlının en az bir sosyal ağın üyesi olduğu anlamına geliyor.

Raporda, İranlı kullanıcıların sosyal medya platformlarına üyeliklerinin son iki yılda yüzde 22 arttığı ve İran'daki sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 88'inin ülkede erişim engeli getirilmeyen yabancı uygulamalardan WhatsApp'ı yüzde 68'inin de yine ülkede serbest olarak kullanılan Instagram'ı kullandığına dair bilgilere yer verildi.

İran'da devlet tarafından desteklenen yerli mesajlaşma uygulamalarına halkın ilgi göstermediği ortaya çıkarken erişim engeli getirilmesine rağmen Telegram'ın ülkede halen 45 milyon kullanıcı tarafından kullanılan en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olduğu bildirildi.

Raporda ayrıca ülkede her gün Telegram üzerinden ortalama 15 milyar mesaj atıldığına dikkati çekildi.

İran'da bir çok işletme, haber ve bilgi ağları erişim engeli olmasına rağmen Telegram'ı her gün daha fazla tercih eder hale geldi. Bu durum da İranlıların bu platformda aktif olarak bulunmasının ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Telegram'a "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti

İran'da Facebook, Twitter, gibi sosyal paylaşım siteleri de uzun süredir yasak kapsamında tutuluyor. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protesto olarak yayılan gösteriler sonrası Nisan 2018'de "ulusal güvenlik" gerekçesiyle Telegram kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlı kullanıcılar halen uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Yabancı uygulamalara devlet destekli alternatif

İran'da Telegram'a erişim engeli getirilmesinin ardından "yabancı mesajlaşma uygulamalarının tekelleşmesinin önüne geçebilmek için" devlet destekli "Soroush", "Eitaa", "Igap" gibi yerli uygulamalar sosyal medya kullanıcılarının hizmetine sunulmuş ancak yeterli rağbeti görmemişti.

AA

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