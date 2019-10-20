İran'da bir petrol rafinerisinde yangın çıktı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, ülkenin en büyük rafinerisi olarak bilinen Irak sınırındaki Abadan rafinerisinde bu sabah 55'inci bölümde kaçak nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. Abadan Petrol Rafinerisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Seyid Ali Nurbahşi, rafinerinin 55'inci bölümündeki kaçak nedeniyle çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve can kaybı ya da hasarın meydana gelmediğini söyledi. Basra Körfezi, bölgedeki enerji tesisleri ve petrol tankerlerine son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle İran'ın en önemli petrol rafinerisinde çıkan yangın, saldırı ihtimalini akla getirmişti. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 107

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.