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20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

İran'da bir petrol rafinerisinde yangın çıktı

20 Ekim 2019, Pazar 12:26
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, ülkenin en büyük rafinerisi olarak bilinen Irak sınırındaki Abadan rafinerisinde bu sabah 55'inci bölümde kaçak nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Abadan Petrol Rafinerisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Seyid Ali Nurbahşi, rafinerinin 55'inci bölümündeki kaçak nedeniyle çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve can kaybı ya da hasarın meydana gelmediğini söyledi.

Basra Körfezi, bölgedeki enerji tesisleri ve petrol tankerlerine son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle İran'ın en önemli petrol rafinerisinde çıkan yangın, saldırı ihtimalini akla getirmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, yangın, petrol rafinerisi
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