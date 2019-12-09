İran’da grip salgını dolayısıyla 81 kişi öldü

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkedeki grip salgını dolayısıyla Eylül ayından bu yana 81 kişinin öldüğünü belirtti.

Ali Rıza Reisi, İran resmî haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde 8 bin 333 kişinin grip şikâyetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti. Bu kişilerin yaklaşık yarısının nefes darlığı dolayısıyla 2 günden uzun süre hastanede kaldığını bildiren Reisi, diğer hastaların ise ayakta tedavi edildiklerini belirtti. Reisi, ülkede geçen hafta ölen 25 kişi dahil olmak üzere Eylül ayından bu yana grip salgını dolayısıyla ölenlerin sayısının 81’e çıktığını kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 129

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.