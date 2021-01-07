İran'da Kovid-19 nedeniyle 103 ölüm daha

İran'da önceki gün 6 ay sonra yeniden 100'ün altına düşen günlük can kaybı sayısı tekrar üç haneli sayılara çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 6 bin 360 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 752'sinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 103 kişinin daha öldüğünü açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 993'e, vaka sayısının da 1 milyon 268 bin 263'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 745'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 50 bin 553'e ulaştığını ifade etti. Böylece önceki gün 6 ay sonra yeniden 100'ün altına düşen günlük can kaybı sayısı tekrar 100'ün üzerine çıktı.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 993 bin 502 olduğunu kaydetti.