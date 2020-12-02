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2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İran'da Kovid-19 nedeniyle 362 ölüm daha

02 Aralık 2020, Çarşamba 14:38
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 362 kişinin daha öldüğünü ve 13 bin 621 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 48 bin 990'a, vaka sayısının da 989 bin 572'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 828'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, iyileşen hasta sayısının ise 688 bin 54'e ulaştığını ifade etti.

Bugüne kadar 6 milyon 212 bin 694 test uygulandığını bildiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin "kırmızı", 278 ilçenin "turuncu", 106 ilçenin ise "sarı" bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: İran, Kovid-19
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