"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

İran'da ölü sayısı 69 oldu

31 Temmuz 2022, Pazar 22:08
İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 69'a yükseldi.

İran Kriz Yönetimi Teşkilatı Yeniden Yapılanma ve Rehabilitasyon Teknik ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı Nejat Cihani, İran’ın resmi ajansı İRNA’ya yaptığı açıklamada son bir haftada yaşanan sellerde 69 kişinin öldüğünü ve 45 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Cihani, sel felaketinde ölen 69 kişi arasında 6 Irak vatandaşının da bulunduğuna dikkat çekerek, "Kayıp 45 kişiden 3'ü Iraklı. Ayrıca son selde 3'ü Irak vatandaşı olmak üzere 39 kişi de yaralandı.” diye konuştu.

Ülkede 24 eyaletin sel ve yağmurdan etkilendiğini kaydeden Cihani, selde en fazla can kaybının Tahran eyaletinde yaşandığını, onu Kirman, Yezd, Mazenderan, Merkezi, Sistan-Balucistan ve Loristan eyaletlerinin izlediğini aktardı.

İran resmi makamları selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra selzedelere yardım çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.

Öte yandan Ulusal Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların pazartesiye kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Son olarak İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan sel felaketinde 61 kişinin öldüğünü, 32 kişinin de kayıp olduğunu belirtmişti

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe dualarla uğurlandı

    İran'da ölü sayısı 69 oldu

    Lübnan'daki buğday silosu kısmen yıkıldı

    ABD polisi bir genci öldüresiye dövdü

    Meclis yarın toplanacak

    Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için 'zorunlu' tahliye emri

    Hulusi Akar, Ukraynalı bakanlar ile görüştü

    Yine bankalar kazandı

    "İstismarcı bankaları açığa çıkarın"

    Esed rejiminden Halep kırsalında saldırı: 2 çocuk öldü

    "Millet İttifakı ilk turda kazanabilir"

    "Meclis, bütün kurumları denetleyecek"

    İngiltere'de makinistler greve gitti

    Ali Koç'tan 'Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz" mesajı

    Mehmet Özkan dualarla anıldı

    Savaşın sona erme belirtisi yok

    Umut Tüneli 29 yaşında

    Ukrayna’da düzenlenen saldırıda 50 Ukraynalı asker öldü

    Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

    Turkish Cargo dünyada ilk dörde girdi

    En Çok Okunanlar

    İlimdar Kaya

    15 Temmuz’da düşündüren olaylar
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz irtifa kaybediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak neşvünema bulacak
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları - 5
    Mehmet KARA

    52.59’dan 28.8’e
    Risale-i Nur'dan

    Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
    Ahmet BATTAL

    Biz gideriz ormana hey…
    Cenk ÇALIK

    Vazifeli ve kıymetli bir memur: Karıncalar
    Misbah ERATİLLA

    Şükrü Efendinin köşkü
    Ramazan Çalışan

    Ölümün yüzüne nasıl bakıyorlar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.