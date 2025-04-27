İran'daki patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın büyük hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı bilgileri yer aldı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mumini, "Şehid Recai Limanı'ndaki olayda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi." dedi.

Patlamada ölenlerin sayısının artabileceğini belirten Mumini, 200 yaralının daha hastanelerden taburcu edildiğini ve şu ana kadar taburcu edilenlerin sayısının 412'ye ulaştığını bildirdi.

Mumini, halen hastanelerde yaklaşık 300 yaralının tedavi edildiğini ifade etti.

İranlı bakan, yangının kontrol altına alındığını ancak söndürme çalışmalarının halen sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Bender Abbas kentinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Patlama kimyasal maddelerin tutulduğu alanda meydana geldi

Patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemezken yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir kaynak, olayın limandaki kimyasal maddelerin tutulduğu bir alanda meydana geldiğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri de patlamanın neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini ancak çeşitli yanıcı maddelerle ilgili olma ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

Aşuri, "Limanların güvenliği düzenli olarak izleniyor ancak Şehid Recai Limanı çeşitli malların bulunduğu bir yer. Ciddi uyarılar yapıldı ve sonuçları sonraki soruşturmalarda duyuracağız." dedi.

Sabotaj ihtimali

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade de daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını ifade etti.

İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi de limanın konteyner sahası olduğunu ve buradaki çok sayıda konteynerde kimyasal madde depolandığını aktardı.

İranlı yetkili, "Patlamanın konteynerlerin içindeki kimyasallardan kaynaklandığı belirlendi. Daha önce Kriz Yönetimi Genel Müdürü de ziyaretleri sırasında bu limana ilişkin uyarılarda bulunmuş ve tehlike ihtimaline dikkat çekmişti." ifadelerini kullandı.

Zeferi, patlamanın sabotajdan kaynaklanmış olma ihtimalinin ise zayıf olduğunu belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi de olayın bir terör veya sabotaj olduğu yönünde ortaya atılan iddiaların medyadaki spekülasyonlardan ibaret olduğunu söyleyerek şu anda sabotaj ihtimalini reddetti.

Patlama sonrası limandaki faaliyetler durdu

Ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetlerin de tamamen durdurulduğu açıklandı.

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Şehid Recai Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

Patlamanın ardından İçişleri Bakanı İskender Mumini, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla olayın boyutlarını yerinde incelemek üzere Bender Abbas kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da patlamanın boyutlarının incelenmesi için özel soruşturma talimatı verdi.

Öte yandan Mümini’nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanının da bölgeye gittiği kaydedildi.

İran Ulusal Petrol Rafinerisi, patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını duyurdu

İran devlet televizyonuna göre, İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.

Limanın faaliyetleri İmam Humeyni Limanı'na yönlendirildi

Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiğini açıkladı.

İranlı bakan, "Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemiler, başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere diğer limanlara yönlendirildi." dedi.

İmam Humeyni Limanı, Basra Körfezi'nin kuzey kıyısında Huzistan eyaletinde yer alıyor.

İsrailli yetkililer İran'daki patlamayla ilgileri olmadığını ileri sürdü

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.