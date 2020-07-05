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5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

İran'dan "ABD petrol ihracatımızı durduramadı" açıklaması

05 Temmuz 2020, Pazar 18:21
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, petrol ihracatlarını sıfıra indirgemeyi çalışan ABD’nin başarısız olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “İran’ın temek gelir kaynağı olan petrol ağır yaptırımlara maruz kaldı. Önceki yaptırımlar kapsamında, İran için satış tavanı bir milyon varil petrol olarak belirlendi, o dönemde 900 bin varile varan petrol satıyorduk. Oysa şimdi onlar, İran’ın petrol satışının sıfır olması gerektiğini söylüyor, neyse ki bunu başaramadılar” ifadesine yer verildi.

İran hükümeti, ülkenin ana gelir kaynağı olarak petrolden uzaklaşmaya yönelik planın geliştirildiğini açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin petrole daha az bağımlı olması durumunda ABD yaptırımların etkisinin azalacağını dile getirmişti. Ruhani daha sonra İran’ın tarihinde ilk kez petrolü odak noktası olarak görmekten vazgeçtiğini açıklamıştı.

Etiketler: İran, ABD, petrol
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