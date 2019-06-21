İran'dan ABD'ye nota

İran yönetimi, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'nin hava sahası ihlaline itirazlarını iletti.

İran yönetimi, ABD'nin hava sahası ihlaline itirazlarını iletmek için Washington'un İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsviçre Büyükelçisi Leitner'a ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verildi. Açıklamada İsviçre Büyükelçisi'ne ABD'nin İran hava sahasını ve kara sularını ihlal ettiğine ilişkin kanıtlar sunularak, insansız hava aracının (İHA) vurulduğu noktanın koordinatlarının paylaşıldığı belirtildi. Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler İsviçre üzerinden yürütülüyor. AA

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