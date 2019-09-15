İran'dan ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Senatör Graham'a tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine düzenlenen saldırıda İran'ın suçlanmasıyla ilgili ABD makamlarını eleştirerek "Yemenlilerin saldırılara karşı koyduğunu" savundu.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Tahran yönetimine yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Musevi, "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, Suudi Arabistan'n 5 yıldır Yemen'e yönelik savaş başlattığını ve "Yemenlilerin de saldırılara karşı koyduğunu" savundu.

"Maksimum yalan politikası"

Pompeo'nun suçlamalarıyla ilgili olarak da Amerikalıların İran'a karşı uyguladıkları "maksimum baskı politikasında başarısız oldukları için" bunu "maksimum yalan politikasına çevirdiğini" ileri süren Musevi, "Bu tür beyanatlar; istihbarat örgütlerinin bir ülkenin imajını bozmak ve gelecekte atacakları adımlar için zemin hazırlamak amacıyla uyguladığı planlara benzemektedir." ifadesini kullandı.

Musevi, Pompeo ve Graham'ın dile getirdiği suçlamaları "diplomatik açıdan anlamsız" olarak nitelendirerek "Uluslararası ilişkilerde 'düşmanlık' inandırıcı ve mantıklı bir çerçeveye sahiptir. Amerikalılar böyle bir ilkeye de uymaktan uzaktır." iddiasında bulundu.